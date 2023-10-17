Muğla’nın Milas ilçesinde akşam saatlerinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi ağır şekilde yaralandı.

Kaza, Halilbey Bulvarı’nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ş.S. (61) idaresindeki 48 LL 453 plakalı otomobil, kimliği henüz belirlenemeyen bir yayaya çarptı. Karşıdan karşıya geçmeye çalışırken otomobilin çarpması sonucu yola savrulan yaya olay yerinde ağır şekilde yaralandı. Kaza sonrası çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine hemen 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, ilk müdahalenin ardından yaralıyı Milas Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.