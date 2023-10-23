Muğla’nın Milas ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan kadın otomobilin çarpması sonucu yaralandı.

Kaza İsmetpaşa Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Zafer Caddesi üzerinde seyir halinde olan 48 AEE 019 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan 62 yaşındaki S.A. isimli kadına çarptı. Çarpmanın şiddetiyle yola savrulan kadın yaralandı. Olay yerine hemen 112 acil sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan S.A., Milas Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastaneden alınan bilgilere göre, yaralı kadının sağlık durumunun stabil olduğu öğrenildi. Kaza nedeniyle caddedeki trafik bir süre aksadı. Trafik ekipleri, olay yerinde gerekli incelemeleri yaparak soruşturma başlattı.

Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.