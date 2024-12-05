Muğla’nın Milas ilçesinde gerçekleştirilen seminerde, öğretmen, öğrenci ve velilere uyuşturu, dolandırıcılık, güvenli internet ve kadına şiddet konularında eğitim verildi.

Milas Halk Eğitim Merkezi’nde, 28 Kasım 2024 tarihinde İlçe Kaymakamı, kurum müdürleri, şube müdürleri, okul müdürleri ve velilerin katılımıyla kapsamlı bir bilgilendirme semineri gerçekleştirildi. Seminere, Milas Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği, Muğla Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü, Trafik Şube Müdürlüğü ve Milas İlçe Emniyet Müdürlüğü Aile İçi Şiddet ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği personelleri katkı sağladı. Yaklaşık 170 kişinin katıldığı seminerde öğretmenler ve öğrenci velilerine ’En İyi Narkotik Polisi Anne’, ’İletişim Yoluyla Dolandırıcılık’, ’Bilinçli İnternet Kullanımı’, ’Aile İçi ve Kadına Şiddetle Mücadele’ ve ’Trafik Kazalarının ve Motosiklet Kazalarının Nedenleri’ konularında farkındalık eğitimleri verildi. Ayrıca seminer sırasında, UYUMA ve KADES mobil uygulamaları da tanıtılarak, katılımcılara uygulamaların kullanımı hakkında detaylı bilgiler sunuldu, farkındalık oluşturmak amacıyla broşürler dağıtıldı.

Milas İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından organize edilen eğitim seminerlerinin devam edeceğini belirtildi.