Muğla’nın Milas ilçesine bağlı Kıyılama mevkiinde bulunan Şehit Murat İnci İlköğretim Okulu Anaokulu bölümü, Meslek Tanıtım Günleri kapsamında polislik mesleğine ev sahipliği yaptı.

Milas İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin katılımıyla gerçekleştirilen etkinlikte, minik öğrencilere polislik mesleği hakkında bilgi verilirken ekip araçları da tanıtıldı. Anaokulu öğrencilerine polislik mesleğinin temel görev ve sorumlulukları eğlenceli bir dille anlatılarak, çocukların mesleğe olan ilgisi artırılmaya çalışıldı. Emniyet ekipleri, miniklere polislerin toplum güvenliği için üstlendiği rolleri örneklerle açıklarken, aynı zamanda ekip araçlarını da yakından tanıttı.

Eğlenceli ve öğretici geçen etkinlikte çocukların polis araçlarına ve polislik mesleğine büyük ilgi gösterdiği gözlendi. Polislik mesleğinin önemini küçük yaşta çocuklara aktarmanın hedeflendiği bu tanıtım gününde, çocukların soruları da yanıtlanarak onlarla birebir etkileşim kuruldu. Etkinlik sonunda öğrencilere, polis ekipleriyle birlikte hatıra fotoğrafı çektirildi.