Muğla’nın Milas ilçesinde meydana gelen trafik kazasında otomobilde maddi hasar meydana geldi.

23 Nisan Bulvarı’nda, meydana gelen trafik kazası yürekleri ağızlara getirdi. Edinilen bilgiye göre, Sanayi Kavşağı istikametine seyir halinde olan 48 ATR 201 plakalı otomobilin, sağ şeritten sol şeride geçmesinin ardından 09 AES 957 plakalı tır araca çarptı. Kaza anında tesadüfen olay yerinden geçen bir ambulans, hızla durarak otomobil ve tır sürücülerinin sağlık durumunu kontrol etti. Büyük bir şans eseri kazada yaralanan olmadı. Kaza nedeniyle 23 Nisan Bulvarı’nda trafik kısa süreliğine tek şeritten sağlandı. Olay yerine gelen trafik polisleri, kazayla ilgili inceleme başlattı.