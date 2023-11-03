Muğla’nın Milas ilçesinde mahalle sakinleri bir köpeğin zehirlendiği iddiası üzerine yaşanan olaya tepki gösterdi.

Olay Milas TOKİ evleri mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Milas TOKİ evleri mevkiinde bir köpeğin can çekiştiğini gören mahalle sakinleri durumu belediye ekiplerine bildirdi. Zehirlendiği iddia edilen köpek can çekiştikten bir süre sonra telef oldu. Mahalle sakinleri yaşanan olaya tepki göstererek, hayvanların da yaşam hakkına sahip olduğunu ifade ettiler. Telef olan köpek ise belediye ekipleri tarafından bulunduğu yerden alındı.