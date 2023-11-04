Muğla’nın Milas ilçesine bağlı Kıyıkışlacık Mahallesi Karakol Komutanlığı’nda görevli olan Astsubay Kıdemli Başçavuş Şentürk Algen, ani kalp krizi sebebiyle hayatını kaybetti. Evli ve iki çocuk babası olan Algen’in ölümü, hem ailesini hem de mesai arkadaşlarını derin bir üzüntüye boğdu.

Olay günü, yemek esnasında fenalaşan Algen için sağlık ekiplerine ihbarda bulunuldu. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından Algen, Milas Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Hastanede tedavi altına alınan komutan yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Algen’in vefatı, başta ailesi olmak üzere, sevenleri, mesai arkadaşlarını yasa boğdu.