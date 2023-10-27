Muğla’nın Milas ilçesinde devam eden bir inşaatta bulunan konteynerler alev aldı, yangın iş makineleri ile toprak atılarak söndürüldü.

Yangın, Milas’ın Boğaziçi Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre yazlık siteler bölgesinde devam eden bir tatil sitesi inşaatında, işçilerinin kaldığı iki konteyner bilinmeyen bir sebeple alev aldı. Yan yana bulunan konteynerlerden dumanlar yükselirken, yangını fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İnşaat alanında bulunan iş makinaları ile ekipler gelene kadar yangına müdahale edildi. Alevlerin daha fazla yayılmasını engellemek için iki iş makinası yanan konteynerleri devirdi ve üzerlerine toprak atarak yangını kontrol altına aldı. Kısa sürede bölgeye gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. Yangının söndürülmesinin ardından soğutma çalışmaları başlatılırken, yangının neden çıktığının tespit edilmesine dair inceleme başlatıldı.