Muğla’nın Milas ilçesinde motosikletli şüpheliler tarafından bir eve silahlı saldırı düzenlendi.

Olay, Muğla’nın Milas ilçesi, Gümüşkesen Caddesi Begonvil Sokak Boğazkent mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, motosikletli şüpheliler tarafından henüz bilinmeyen bir nedenle bir eve silahlı saldırı gerçekleştirildi. Yapılan incelemelerde 11 el ateş edildiği belirlenirken, kurşunların eve isabet ettiği, olay sırasında evde kimsenin bulunmadığı öğrenildi. Yapılan ihbarın ardından olay yerine gelen polis ekipleri şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.