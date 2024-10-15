Muğla’nın Milas ilçesinde yaşayan ve sabahın erken saatlerinde çıktığı eve geri dönmeyen 80 yaşındaki Ayşe Demir için ekipler seferber oldu.

Edinilen bilgiye göre, Dere Mahallesi’nde yaşayan 80 yaşındaki Ayşe Demir, sabah erken saatlerde evinden ayrıldı. Demir’in uzun süre eve geri dönmemesi üzerine yaşlı kadının sağlık durumundan şüphelenen yakınları kendi imkanları ile bir süre aradı. Aramalar sonuç vermeyince 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbar üzerine bölgeye jandarma komando birlikleri ile AFAD ve AKUT arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, Dere Mahallesi ve çevresinde arama çalışması başlattı.