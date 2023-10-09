Ekim ayıyla birlikte Ege ve Akdeniz bölgelerinde yaygın olarak bulunan ve birçok insan için doğal bir lezzet kaynağı olan Çıntar, Muğla’nın Milas ilçesinde boy göstermeye başlarken kilosu 150 TL’den satılıyor.

Bu yıl, Milas’ta kırsal alanda yetişen doğal mantar Çıntar’ın kilosu 150 lira olarak alıcı buluyor. Yağışlara bağlı olarak veriminde artma yaşanan çıntarın kilo fiyatının bölgenin yaz sıcaklarından kurtuluğ sonbahar yağışlarının düşmeye başlaması ile birlikte ucuzlaması bekleniyor. Çıntar, özellikle kavurma ve közde kızartma yöntemleri ile mutfaklarda yerini alırken, bazı vatandaşlar bu doğal lezzeti kış döneminde de tatmak istiyor. Böylece, toplanan çıntarlar, derin dondurucularda yerini alıyor ve kış boyunca tüketiliyor.

Çıntar mevsiminin açılması ile birlikte, Milas’ta ormanlık ve dağlık alanlarda mantar toplama turları da başladı. Doğa ile iç içe zaman geçirme olanağı bulan vatandaşlar, aynı zamanda doğal ve organik bir besin kaynağını da sofralarına taşıyor.