Muğla’nın Milas ilçesinde bir kişi evinde ölü olarak bulundu.

Olay, Hacıilyas Mahallesi’nde öğle saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Milas Ticaret ve Sanayi Odası’ndan emekli 55 yaşındaki Levent Eser’den haber alamayan yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde Eser’in hayatını kaybettiğini tespit etti. Eser’in cansız bedeni gerekli olay yeri incelemelerinin ardından hastane morguna kaldırıldı. Geçirdiği kalp kriz sonucu hayatını kaybettiği şüphesi üzerinde durulan Eser’in kesin ölüm nedeni yapılacak olan otopsinin ardından netlik kazanacak.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.