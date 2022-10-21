Muğla’nın Milas ilçesi Karacahisar Mahallesi’nde iddiaya göre alacak verecek kavgasında bir şahıs, tabanca ile 2 kişiyi öldürdü.

Muğla’nın Milas ilçesi Karacahisar Mahallesi’nde iddiaya göre alacak verecek kavgasında bir şahıs, tabanca ile 2 kişiyi öldürdü.

Olay, Karacahisar Mahallesi’nde dün akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yol kenarında hareketsiz bir şekilde yatan şahsı gören vatandaşların durumu 112 acil çağrı merkezine bildirmesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yol kenarında yatan T.K. (42) isimli şahsın silahla vurularak hayatını kaybettiğini belirledi. Olayla ilgili bölgede araştırma yapan jandarma ekipleri Ş.Ş.’ye (45) ait olduğu öğrenilen cesedi ise bir evin bodrum katında buldu. Jandarma ekipleri iki şahsın da silahla vurularak öldürüldüğünü tespit ederek, olayla ilgili araştırma başlattı.

Yapılan araştırmalar sonucunda Ş.Ş. (45) ve T.K.’nin (42), H.K. ile alacak verecek meselesi yüzünden tartışma yaşadığı belirlendi. Tartışma sonrası H.K. isimli şahsın tabanca ile Ş.Ş. ve T.K.’yi silahla öldürdüğü öğrenildi. Olayla ilgili olarak tartıştığı kişileri öldüren H.K. ile birlikte A.K. ve G.K. isimli şüpheliler de gözaltına alındı. Şüphelilerin evinde yapılan aramalarda olayda kullanılan tabanca ve boş kovanlar ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.