Muğla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Milas’ın Türbe Köyleri olarak bilinen Akkovanlık, Çallı, Ortaköy, Olukbaşı ve Çamlıyurt Mahallelerindeki üreticilere 64 ton sertifikalı hububat ve yem bitkisi tohumu dağıttı. Bir firma tarafından temin edilen tohumlar, Akkovanlık Mahallesi’ndeki Köy Yaşam Merkezi önünde düzenlenen törenle üreticilere teslim edildi.

Muğla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Milas’ın Türbe Köyleri olarak bilinen Akkovanlık, Çallı, Ortaköy, Olukbaşı ve Çamlıyurt Mahallelerindeki üreticilere 64 ton sertifikalı hububat ve yem bitkisi tohumu dağıttı. Bir firma tarafından temin edilen tohumlar, Akkovanlık Mahallesi’ndeki Köy Yaşam Merkezi önünde düzenlenen törenle üreticilere teslim edildi.

Muğla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nün ’Milas İlçesi Türbe köyleri Hububat ve Yem Bitkileri Projesi’nde 64 ton sertifikalı hububat ve yem bitkisi tohumu, Akkovanlık Mahallesi’nde düzenlenen törenle 405 üreticiye teslim edildi. Muğla İl Tarım ve Orman Müdürü Barış Saylak’ın katıldığı tohum dağıtım törenine, tohum desteği verilen üreticilerin yanı sıra İlçe Milli Eğitim Müdürü Akın Aydın, protokol üyeleri ve davetliler katıldı.

Açılışta muhtarlar ve üreticiler adına konuşan Ortaköy Mahalle Muhtarı Mehmet Aral, Türbe Köyleri olarak son yıllarda tarıma yönelik destek ve projelerden duyduğu memnuniyeti dile getirerek emeği geçenlere teşekkür etti.

"Tarımsal Kalkınma Kooperatifi için gövdemizi ortaya koymalıyız"

Törende, Türbe Köylerinde üretim yapan vatandaşlara seslenen Muğla İl Tarım ve Orman Müdürü Barış Saylak, üreten çiftçinin her zaman yanında olacaklarını belirterek “Siz yeter ki üretin, biz sizin her zaman yanınızda olacağız. Devletin tüm imkanları, özel sektör ve sivil toplum kuruluşları, sizinle birlikte” ifadelerini kullandı.

Türbe platosunun özel bir coğrafya olduğunu belirten İl Tarım ve Orman Müdürü Saylak, “Beş mahalleden oluşan bölgenin tarımsal kalkınma kooperatifinin gelişmesi için gövdemizi ortaya koymalıyız. Devletin sağladığı imkanlardan faydalanmalıyız. Türbe platosu, özellikle çam fıstığı konusunda zengin bir bölgedir. Bu konuda henüz bir yatırım yok. Bu büyük bir eksiklik” dedi.

"Çocuklarımız tarımı sahada öğrenecek"

Törenin gerçekleştiği Akkovanlı Köy Yaşam Merkezi’nin de bölge için büyük bir adım olduğunu vurgulayan İl Müdürü Barış Saylak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla Tarım ve Orman Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı tarafından imzalanan protokolün köy okullarına yeniden işlev kazandırdığını belirterek “Eğitim camiası için büyük bir kazanç olan proje ile sadece eğitime yeni bir soluk kazandırmakla kalmadık, aynı zamanda evlatlarımızı yarının Türkiye’sine hazırlamak için önemli bir adım attık. Eğitimde gelenekle geleceği buluşturan köy yaşa merkezleri sayesinde, çocuklarımız tarımı bundan böyle sahada uygulayarak öğrenecek.” dedi.

Milas’ta hayata geçirdikleri projeleri de özetleyen İl Müdürü Barış Saylak konuşmasının devamında; “İlçemizde 1963’den günümüze Ata Tohumları Projesi, Susam Üretiminin Geliştirilmesi Projesi, Şevketibostan Üretiminin Geliştirilmesi Projesi çerçevesinde yetiştiricilik çalışmaları yaptık. Zerdeçal ve zencefil üretimi yaptırarak ekonomiye kazandırdık. Katma değeri yüksek sebze çalışmalarında; Milas’ta 130 dekarlık alanda son turfanda karpuz fidesi, tatlı patates fidesi, şevketi bostan tohumu, kışlık sebze fidesi temin ettik. Muğla çileği projesi çerçevesinde son üç yılda Milas’ta 30 dekar çilek bahçesi tesis ettik. Türbe köyleri için ise 2 bin 500 adet lavanta fidesi temin edildi. Silaj kalitesinin iyileştirilmesi çalışmaları çerçevesinde 240 dekar alanda topraksız silaj örtüsü, silaj yastığı, katkı maddesi ve mısır tohumu üreticilerimize yüzde 75 hibe sağladık. Milas İlçemizde Tıbbi Aromatik ve Boya Bitkileri Üretiminin Geliştirilmesi Projesi’nde de 75 dekar alanda üretim yaptık. Siz yeter ki üretin, bizim proje desteklerimiz devam edecek” ifadelerini kullandı.

405 üreticiye 64 ton sertifikalı tohum dağıtıldı

Akkovanlı Mahallesi Köy Yaşam Merkezi bahçesinde gerçekleştirilen törende, özel bir firmanın destekleri ile 405 üreticiye 4 bin 372 dekarlık alanda yetiştirilmek üzere; 21.5 ton tritikale, 26.5 ton mix yem bitkisi karışımı, 1.8 ton süt otu, 0,5 ton yem bezelyesi, 13.2 ton buğday olmak üzere toplam 64 ton sertifikalı yem bitkisi ve hububat tohum dağıtımı yapıldı. Mahalle muhtarları aracılığıyla tespit edilen üreticiler, tohumlarını Muğla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personelinden teslim aldı.