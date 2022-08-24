Ülke genelinde 5 milyon erkeğe eğitim verilmesi çerçevesinde bilgilendirme çalışmalarına devam ediliyor. Bafa Yol Kontrol Noktası’ ndan geçen 475 araç sürücü ve yolculara bilgilendirmede bulunuldu.

Ülke genelinde 5 milyon erkeğe eğitim verilmesi çerçevesinde bilgilendirme çalışmalarına devam ediliyor. Bafa Yol Kontrol Noktası’ ndan geçen 475 araç sürücü ve yolculara bilgilendirmede bulunuldu.

İçişleri Bakanlığının ‘Kadına El Kalkamaz’ sloganıyla başlattığı ve ülke genelinde 5 milyon erkeğe eğitim verilmesi çerçevesinde, Milas İlçe Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliğince, Bafa Jandarma Karakol Komutanlığı ve Milas İlçe Emniyet Müdürlüğü ile müşterek olarak Bafa Yol Kontrol Noktasında çalışma yapıldı.

475 araç sürücü ve yolcularına kadına yönelik şiddetle mücadelede 5 milyon erkeğe farkındalık oluşturmak için Kadına El Kalkamaz mottosuyla bilgilendirmelerde bulunuldu.