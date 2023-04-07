Muğla Büyükşehir Belediyesi ilçelerde ve kırsal mahallelerde yol çalışmalarını sürdürüyor. Büyükşehir Belediyesi yetki, görev ve sorumluluk alanı içerisinde ki mahallelerde yol çalışmalarına devam ediyor. Vatandaşların modern ve güvenli yollarda seyahat etmeleri için belediye ekipleri asfalt, parke, sinyalizasyon, yol çizgi ve levhalama çalışmaları yapıyor.

Çalışmalar çerçevesinde Büyükşehir Belediyesi Milas ilçesinde yetki ve sorumluluk alanında bulunan 453 kilometrelik yol ağında 1. ve 2. Kat sathi kaplama ve parke olmak üzere toplam 473 kilometre yol çalışması yaptı. Büyükşehir ekipleri bunun yanı sıra güvenli yollar için oto korkuluk, yol çizgi gibi farklı çalışmalarına devam ediyor.

Milas’ta 21 bin metre oto korkuluk yapıldı

Büyükşehir Belediyesi Milas ve mahallelerinde 127,50 km 1.Kat sathi kaplama, 311,40 km 2. Kat sathi kaplama, 14.60 km BSK kaplama, 20,15 km parke kaplama olmak üzere toplam 473,65 km yol çalışması yaptı. Büyükşehir Belediyesi Milas’ta, vatandaşların ve ilçeye tatil için gelen turistlerin, güvenli seyahat etmelerini sağlamak adına, yol kenarlarında oto korkuluk çalışmaları gerçekleştirildi. Milas’ta bu güne kadar 21 bin 708 metre oto korkuluk imalatı yapıldı.