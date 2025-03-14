Milaslı yazar Sibel Köklü’nün Kar Fırtınası adlı romanı, bir internet sitesi tarafından yapılan 2024 Yılının En İyileri Değerlendirmesi’nde Yılın Polisiye Roman Ödülü’ne layık görüldü.

Adnan Özer, Didem Ardalı Büyükerman, Erol Üyepazarcı, Faruk Şüyün ve Sevin Okyay’dan oluşan Polisiye Edebiyat Seçici Kurulu, bir araya gelerek ödül sahibini belirledi. Jüri, gerekçeli kararında Köklü’nün Kar Fırtınası romanıyla, eski Türkiye’de başlayıp yeni Türkiye manzaraları eşliğinde devam eden tarihi bir dönüşümü başarıyla gözler önüne serdiğini vurguladı.

Milaslı yazar, Türkiye’nin güncel meselelerini polisiye türünde ustalıkla işleyerek okuyucularına heyecan dolu bir hikâye sunuyor.