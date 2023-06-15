Muğla’nın Milas ilçesinde Mehmet Hanifi Sarp U17 Avrupa Güreş Şampiyonası’nda grekoromen stilde tarihi başarı elde ederek Avrupa üçüncülüğüne adını yazdırarak bronz madalyanın sahibi oldu.

Arnavutluk’un başkenti Tiran’da 12-18 Haziran 2023 tarihlerinde gerçekleştirilen U17 Avrupa Güreş Şampiyonası’nda Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’ne bağlı Milas Mehmet Güçlü Güreş Eğitim Merkezi Sporcusu Mehmet Hanifi Sarp Avrupa üçüncüsü oldu. Feti Borova Spor Salonu’nda düzenlenen U17 Avrupa Güreş Şampiyonası’nda Grekoromen Stil 45 kg’da Slovak rakibi Zoltan Both’u 8-0 mağlup eden Mehmet Hanifi Sarp bronz madalyanın sahibi oldu. Mehmet Hanifi Sarp Avrupa üçüncüsü olarak, Ağustos ayında İstanbul’da yapılacak olan Dünya Güreş Şampiyonasında Grekoromen Stilde Türkiye’yi temsil edecek.

Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürü Kazım Açıkbaş yaptığını açıklamada, "Avrupa’da göğsümüzü kabartan sporcumuzu tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum. Bu muhteşem başarı için emek sarf eden, ter akıtan, yüreğini ortaya koyan tüm ekip arkadaşlarımı yürekten kutluyorum. Bu başarılar gelecek için doğru işler yaptığımızın kanıtıdır. Çalışmak bizim en büyük gücümüzdür" dedi.