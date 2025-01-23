Muğla Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MUSKİ) Genel Müdürlüğü içme suyu sorunlarının yaşandığı bölgelerde çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Son olarak Milas’ın Yusufca Mahallesinde çalışma gerçekleştiren ekipler burada hat yenileme ve yeni içme suyu deposu yapımını tamamladı.

Toplam 4 bin 500 metre hat yenilendi

Mahalleye içme suyu sağlayan boru çaplarının küçük olması nedeniyle özellikle yaz aylarında yaşanan yoğun kullanımdan kaynaklı olarak suyun yetersiz gelmesinden dolayı bölgede su sorunu yaşanıyordu. MUSKİ ekipleri tarafından Yusufca Mahallesinin ihtiyaçlarını karşılayabilecek çapta boru temini yapılarak hattın 4 bin 500 metrelik kısmı yenilendi. Daha büyük boru çaplarıyla birlikte mahallenin içme suyu kaynağından yeteri miktarda su aktarılması sağlanırken ilave 50 tonluk depo yapılarak nüfus artışı ve yoğun kullanımından kaynaklı su sorunları uzun yıllar boyunca yaşanmayacak şekilde giderilmiş oldu.

Muhtar Bulut, “Su sorunumuz sona erdi”

Milas İlçesi Yusufca Mahallesi Muhtarı Mesut Bulut, su sorununun giderilmesinden dolayı mahalle halkının çok memnun olduğunu ve 5 yıldır uğraş vermesine rağmen bunu çok kısa süre içinde çözüme kavuşturan Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras’a teşekkür etti. Muhtar Bulut, “Mahallemizdeki havza çok geniş olduğu için eski muhtarlık döneminde verilen aboneliklerle suyumuz yetersizdi. Depomuzun hacmi ve su miktarımız çok düşük. Bu yüzden sık sık susuzluk yaşıyorduk. Bu sorunu çözmek için Sayın MUSKİ Genel Müdürü Yılmaz Şengül’e başvurduk. Durumu kendisine anlattık. Hemen harekete geçtiler. 4 bin 500 metre yeni boru hattı imalatı gerçekleştirildi ve bu sayede köyümüzdeki su sorununu büyük ölçüde çözüme kavuştu. Büyükşehir Belediye Başkanımız Ahmet Aras’a, yeni Genel Müdürümüz Yılmaz Şengül’e ve tüm yetkililere şahsım ve mahallem adına teşekkür ediyorum. Artık köyümüzün su sorunu sona erdi ve torunlarımızın bile su sıkıntısı yaşamayacağından eminim" şeklinde konuştu.