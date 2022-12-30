Muğla Büyükşehir Belediyesi MUSKİ Genel Müdürlüğü tarafından yapımına başlanan Milas ilçesindeki Türkevleri, Bozalan ve Çökertme içme suyu projesinin tanıtım toplantısı yapıldı. 30 Milyon 400 Bin TL yatırımla 31 bin 149 metre içme suyu hattının yapılacağı proje ile 3 Mahalleye kesintisiz su sağlanacak.

Muğla Büyükşehir Belediyesi MUSKİ Genel Müdürlüğü tarafından yapımına başlanan Milas ilçesindeki Türkevleri, Bozalan ve Çökertme içme suyu projesinin tanıtım toplantısı yapıldı. 30 Milyon 400 Bin TL yatırımla 31 bin 149 metre içme suyu hattının yapılacağı proje ile 3 Mahalleye kesintisiz su sağlanacak.

Tanıtım töreninde konuşan Türkevleri Muhtarı Ercan Yılmaz; yapılacak olan projenin bölge için büyük önem taşıdığını vurgulayarak, “Bu projenin hayata geçmesinde payı olan tüm paydaşlara teşekkür ederim. Büyükşehir Belediye Başkanımıza şahsım ve mahallelerim adına teşekkür ederim. Osman Başkanım olmayacak şeyin sözünü vermez, bize söz verdi ve yapıyor, kendine çok teşekkür ederim” dedi.

Tanıtım töreninde açıklamalarda bulunan Muğla Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, Milas’ta yapımına başladıkları Ören Atıksu arıtma tesisi ve Kanalizasyon ile Türkevleri, Bozalan, Çökertme içme suyu projeleri için uzun süredir çalışmalarını sürdürdüklerini, gerekli izin ve protokollerin tamamlamasıyla birlikte hayata geçirdiklerini söyledi. Bu projeler için çok mutlu olduğuna vurgu yapan Başkan Gürün, “5 yıllık bir çabanın sonucunda kuyunun dibinden çıkardığımız bir proje bu. Ören arıtma tesisi ve kanalizasyon projesi için 2014 yılından bu yana uğraşıyoruz. Bu yatırımları hayata geçirdiğimiz için çok mutluyum çok huzurluyum. Biz 10 yıllardır devam eden sorunların çözümü için çalışmaya devam ediyoruz. Geçmişe baktığımızda 2014 yılında neydik şimdi nereye geldik. Biz bütün il genelinde yatırımlarımızı yapmaya devam ediyoruz. Finansmanımızı temin etmek ile ilgili çok çalıştık. İl genelinde 4 Milyar 429 Milyon TL yatırım yaptık. Ancak bu rakam bugünkü değerlere göre 9 Milyar 854 Milyon TL’ye çıkıyor. Ayrıca diğer ilçelerimizin borçlarını ödedik. Bu da 1 Milyar 135 Milyon TL’ydi. Devraldığımız borçlardan sadece 205 Milyon TL kaldı. Milas’a da 481 Milyon TL yatırım yaptık. Güncel değerlere göre bu rakam da 1 Milyar 242 Milyonu buluyor. Her köye girmeye her yere hizmet götürmeye çalıştık. Muğla Büyükşehir Belediyesi olarak halkımızın ihtiyaçlarının karşılanması doğrultusunda elimizden gelen tüm çalışmayı yapmaya yeni projelerle geleceğe güvenle bakan bir kent taşımanın gayreti için olacağız. Herkese yeni yılda yeni umutlar diliyorum” dedi.