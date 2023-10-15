Milas Şehir Mezarlığı’ndaki şehit özel harekat polisi Yılmaz Mayuk’un mezarı, yapılan çalışmaların ardından yenilendi.

Milas Şehir Mezarlığı Müdürü Erdal Semercioğlu, yaptığı açıklamada bu özel mezarın, Türkiye’nin dört bir yanından gelen özel harekat polisleri için bir ziyaret noktası olduğunu belirtti. Semercioğlu, şehitlerine duyulan saygıyı ifade etmek amacıyla mezarlık bakımına özen gösterdiklerini vurguladı.

Ayrıca Semercioğlu, Mayuk’un mezarının, şehit polisin hatırasını ve fedakarlığını yad etmek isteyenler tarafından sıkça ziyaret edildiğini, bu nedenle mezarın bakım ve korunmasına yönelik çalışmaların önemli olduğunu ifade etti. Mezarlık birimi olarak, şehitlerin hatıralarını yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmak adına gerekli tüm çabaları göstermeye devam edeceklerini belirtti.