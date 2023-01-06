107 yıl önce Enver Paşa komutasında düzenlenen Sarıkamış Harekatı sırasında donarak şehit düşen binlerce Mehmetçik, Muğla’nın Milas ilçesinde düzenlenen törenlerle anıldı.

107 yıl önce Enver Paşa komutasında düzenlenen Sarıkamış Harekatı sırasında donarak şehit düşen binlerce Mehmetçik, Muğla’nın Milas ilçesinde düzenlenen törenlerle anıldı.

Sarıkamış Harekatı’nın 107’nci yıl dönümü dolayısıyla Milas Kaymakamlığı uhdesinde Milas Gençlik Merkezi Müdürlüğü koordinesinde, Milas İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün katkılarıyla “Sarıkamış Şehitlerini Anma Yürüyüşü” gerçekleştirildi.

Yürüyüşe, Milas Kaymakamı Mustafa Ünver Böke, Milas Garnizon Komutanı Albay Muammer Mersincik, Milas İlçe Emniyet Müdürü Yılmaz Lima, Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat, kurum amirleri, siyasi partilerin temsilcileri, gaziler, mahalle muhtarları ve öğrenciler katıldı.

Program saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşımızın seslendirilmesiyle başladı. Müezzin Kudret Kılıçarslan’ın Kuran’ı Kerim Tilaveti’ni okumasının ardından, Milas İlçe Müftüsü Yusuf Yaşar eşliğinde katılımcılar şehitlerimiz için dua etti.

Daha sonra ise bayraklar eşliğinde yürüyüş gerçekleştirildi. Şehir merkezinde yapılan yürüyüş Atatürk Meydanı’nda son buldu. Program katılımcılara buğday çorbası, lokma, simit, ayran, meyve suyu ikramında bulunuldu.