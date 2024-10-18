Muğla’nın Milas ilçesinde çıkan orman yangını ekiplerin yoğun müdahalesi ile kontrol altına alındı.

Muğla Milas Dibekdere ve Sırtlan Mahallesi yakınlarında sabah saat 05.40 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle ormanlık alanda yangın çıktı. İhbarın ardından Muğla Orman Bölge Müdürlüğü yangın söndürme ve Muğla Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangına 7 arazöz 2 su tankeri ve 45 personel karadan müdahale edilirken, 1 helikopterde havadan söndürme çalışmalarına destek verdi. Yangında 35 dönüm zeytinlik ve 20 dönüm ormanlık alan zarar gördü. Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

Yangınla ilgili inceleme sürüyor.