Muğla Orman Bölge Müdürlüğü’nde işbaşı eğitimlerine Milas Orman İşletme Müdürlüğü ile devam edildi.

Bölge Müdür yardımcısı Özgür Cılız koordinesinde yapılan eğitimlerde Orman Yangınlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü mühendisleri aynı zamanda yangın uzmanları Hasan Altınbağ, Mehmet Oruç ve İlker Yaslan tarafında eğitim verildi.

Milas Orman işletme Müdürlüğünde gerçekleştirilen eğitime Orman İşletme Müdürü Mehmet Uysal, İşletme Müdür yardımcıları Mustafa Kurşunluoğlu ve Rıdvan Gülen, işletme şefleri, orman muhafaza memurları, arazöz operatörleri ve yangın söndürme işçileri katıldı. Eğitime bölgede bulunan orman gönüllüleri de takip etti.