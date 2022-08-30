Şüpheli M.T. isimli şahıs hakkında Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu suçundan adli işlem başlatıldı.

Şüpheli şahsın tespit edilen adresinde yapılan aramada tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen kılıç, hançer, saat ve kolye ucu ele geçirildi.

Muğla’nın Milas ilçesinde bir şahsın elinde tarihi eser bulunduğu bilgisini alan Milas KOM Grup Amirliği ekiplerince operasyon düzenlendi.

Milas Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği ekiplerince yapılan çalışmada tarihi eser niteliği taşıyan eserler kılıç, hançer gibi objeler ele geçirildi. 1 kişi hakkında yasal işlem başlatıldı.

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