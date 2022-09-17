Muğla’nın Milas ilçesinde hayırsever tarafından yapılan Kadın Konukevi’nin açılışı gerçekleştirildi.

Muğla’nın Milas ilçesinde hayırsever tarafından yapılan Kadın Konukevi’nin açılışı gerçekleştirildi.

Milas’a bağlı Küçük Dibekdere Mahallesi’nde hizmet verecek olan Fatma Özcan Sevgi ve Kadın Konuk Evi’nin açılışı gerçekleştirildi. Düzenlenen açılış törenine Milas Kaymakamı Mustafa Ünver Böke, hayırsever aile, kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı. Sevgi ve Kadın Konuk Evi’ne adının verildiği merhum Fatma Özcan ve yaşamını yitiren tüm kadınların anısına saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan programda Milas Kaymakamı M. Ünver Böke ve diğer protokol üyeleri günün anlam ve önemine değinen birer konuşma yaptı.

Program, toplu fotoğraf çekilmesinin ardından açılış kurdelesinin kesilmesi ile sona erdi.