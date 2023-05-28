Muğla’nın Milas ilçesine bağlı Çomakdağ Köyü’nde 5 Mayıs günü meydana gelen yangında annesi ile kardeşi yanarak hayatını kaybeden ve kendisi ağır yaralı olarak kurtulan 17 yaşındaki Perihan dağdelen de yaşam savaşını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Milas’ın Çomakdağ Kızılağaç Mahallesi’nde bulunan bir ikamette 5 Mayıs sabahı saat 6.00 sıralarında yangın çıktı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine güvenlik güçleri, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülürken, yangında evde bulunan 53 yaşındaki anne Nurten Dağdelen ile 16 yaşındaki oğlu Hüseyin Dağdelen yaşamını yitirdi. 75 yaşındaki P.D.’nin vücudunun çeşitli bölgelerinde küçük çaplı yanıklar oluşurken, yangında yaşamını yitiren Nurten Dağdelen’in kızı 17 yaşındaki Perihan Dağdelen ise ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Yangından 23 gün sonra ise 17 yaşındaki Perihan Dağdelen de hayatını kaybetti.