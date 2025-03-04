Fenerbahçe, mücadele ettiği 3 kulvarda yeni sistemiyle sahaya çıkarken, ara transfer döneminde kadroya dahil ettiği Milan Skriniar, performansıyla takımın başarısında ön plana çıktı.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho’nun aralık ayından itibaren geçiş yaptığı sistem değişikliği sonrası, sarı-lacivertliler 18 maçlık yenilmezlik serisi elde etti. Özellikle savunmada yaşanan sakatlıklar sonrası ara transfer döneminde renklerine bağladığı Milan Skriniar, kısa sürede takıma adapte oldu. Yeni sistemle 3’lü savunmanın değişmez ismi olan Skriniar, ilk maçına 2 Şubat’ta oynanan Çaykur Rizespor karşısında çıkarken, sarı-lacivertlilerin 3 kulvarda oynadığı son 9 maçta da görev aldı. Defansta ’lider oyuncu’ kimliğini ön plana çıkaran Slovak futbolcu, performansıyla da Fenerbahçe’nin aldığı başarılı sonuçlarda pay sahibi oldu.

Fenerbahçe, Skriniar’ın sahada olduğu son 4 lig maçının 3’ünde kalesinde gol görmedi. Milan Skriniar, ligde 5 maçta 11 kez hava topu kazanırken, 15 kez topu uzaklaştırdı. Pas isabetinde ortalama yüzde 89,2’lik oran yakalayan Skriniar, 38 kez girdiği ikili mücadelenin 24’ünde üstünlük sağladı.

Forma giydiği maçlarda 90 dakika sahada

Trendyol Süper Lig’de 5 maçta forma giyen Skriniar, UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turunda Anderlecht ile oynanan karşılaşmalar ve Ziraat Türkiye Kupası’nda 2 mücadelede şans buldu. Deneyimli futbolcu bu karşılaşmaların tamamında sahaya 11’de çıktı. Bu süreçteki 9 karşılaşmada Skriniar, Fenerbahçe’nin defansında değişmez isim olurken, 5 farklı oyuncu partneri oldu. Sarı-lacivertliler, bu karşılaşmalarda 7 galibiyet, 2 beraberlik aldı. Fenerbahçe, Skriniar’ın oynadığı maçların 5’inde ise kalesini gole kapattı.

Teknik heyet performansından mutlu

Sezona Fransız ekibi Paris Saint-Germain’de başlayan 30 yaşındaki futbolcu, sezonun ikinci yarısından itibaren sarı-lacivertli formayı giyerken, çalışkanlığıyla da teknik heyeti memnun etti. Yardımcı teknik direktör Salvatore Foti de, Skriniar’ın antrenmanlarda çok fazla çalıştığına dikkat çekerek, "Kendisi takıma çok faydalı. Onun gibi bir futbolcuya sahip olduğumuz için çok mutluyuz. Bu forma altında başarılı performans sergilediği için çok mutluyuz" açıklamasında bulundu.