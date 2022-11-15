Meksika, Endonezya, Güney Kore, Türkiye ve Avustralya (MIKTA) Liderleri, Endonezya’nın Bali’de ev sahipliği yaptığı G20 Zirvesi vesilesiyle bir araya geldi.

Meksika, Endonezya, Güney Kore, Türkiye ve Avustralya (MIKTA) Liderleri, Endonezya’nın Bali’de ev sahipliği yaptığı G20 Zirvesi vesilesiyle bir araya geldi.

Endonezya’nın Bali Adası’nda G20 Zirvesi devam ederken Meksika, Endonezya, Güney Kore, Türkiye ve Avustralya (MIKTA) Liderleri Türkiye’nin dönem başkanlığında bir araya geldi. Öğle yemeğinin ardından MİKTA aile fotoğrafı çektiren liderler, yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada, “Bu yıl, Meksika’nın 2012 Şubat ayında Los Cabos’ta ev sahipliği yaptığı G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı sırasında, önemli küresel ve bölgesel etkilere sahip açık ekonomilerden yararlanan 5 demokrasi arasında bölgelerarası ve esnek bir istişare platformu olarak MIKTA fikri üzerinde mutabık kalınmasının onuncu yılına denk gelmektedir. MIKTA ülkeleri, benzeri görülmemiş ve çok boyutlu krizlerin vuku bulduğu bu dönemde uluslararası barış, istikrar ve refaha bağlılıklarını muhafaza etmektedirler. Karşı karşıya bulunduğumuz bu çok boyutlu küresel ekonomik ve güvenlik sınamalarıyla mücadele ederken, demokrasi ile uluslararası hukuk, çok taraflılık ve uluslararası işbirliğine saygıyı içeren ortak değerlerimizden ve benzerliklerimizden cesaret alıyoruz” ifadeleri kullanıldı.

"MIKTA, fikir birliği oluşturma çabalarına katkıda bulunmaya devam edecektir"

“MIKTA, daha güçlü küresel yönetişimin kararlı savunucusu olarak ve gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler arasındaki uçurumları kapatmakta köprü görevi görmeye kararlı bir şekilde, küresel arenada yapıcı rol oynamaya ve herkesi etkileyen konularda fikir birliği oluşturma çabalarına katkıda bulunmaya devam edecektir” denilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Türkiye’ye bu yıl MIKTA’nın başkanlığını yürütmesi dolayısıyla teşekkür ediyor, Endonezya’yı başarılı G20 Dönem Başkanlığı için kutluyor ve Endonezya Cumhurbaşkanı Sayın Widodo’ya bizlere Bali’de gösterdiği istisnai misafirperverliği için şükranlarımızı sunuyoruz. Yakın işbirliğimizi sürdürecek ve 2023’te Endonezya’nın MIKTA Dönem Başkanlığı altında başarılarımızı daha da ilerletmek için çalışacağız”