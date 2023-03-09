MIKTA 8. Parlamento Başkanları Konferansı’nda ev sahibi olarak konuşan TBMM Başkanı Mustafa Şentop, “Son yıllarda tecrübe ettiğimiz salgın, savaş, doğal afetler, kuraklık gibi meseleler yer küredeki her bir devletin ve hatta her bir ferdin birbirine ne kadar kestirme ve girift bağlarla bağlı olduğunu net bir şekilde göstermiştir” dedi.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop’un ev sahipliği yaptığı MIKTA 8. Parlamento Başkanları Konferansı, "Çok Taraflılık, Küresel Karşılıklı Bağımlılık ve Parlamentolar" başlığıyla İstanbul’daki Sepetçiler Kasrı’nda başladı. Konsefansa Şentop’un yanı sıra, AK Parti İstanbul Milletvekilleri Ravza Kavakçı Kan ve Abdullah Güler, Meksika Temsilciler Meclisi Başkan Vekili Noem Berenice Luna Ayala, Endonezya Temsilciler Meclis Başkanı Puan Maharanı, Kore Cumhuriyeti Ulusal Meclis Başkanı Kım Jin- Pyo ve Avustralya Senato Başkan Yardımcısı Andrew Mclachlan katıldı.

“Afetlerde büyük kayıplar yaşadık”

Toplantının açılış konuşmasını gerçekleştiren TBMM Başkanı Mustafa Şentop, “Asrın felaketi olarak da adlandırdığımız bu afetlerde büyük kayıplar yaşadık. ’Asrın felaketi’ diyoruz ama aslında asırlardır yaşanmamış olan, belki de beş yüz yılda bir yaşanabilecek bir afetle karşı karşıya kaldık. Böyle zamanlarda en büyük tesellimiz sizler gibi dostlarımızın yanımızda olduğunu bilmek olmuştur. Bu yüzden, deprem sonrasında bu toplantının yapılmasına ilişkin tereddütler oluşsa da ve bu durumu sizlerin anlayışla karşılayacağınızı bilsek de; sizlerle buluşmak istedik. Bu vesileyle, acımızı paylaşan, acil arama-kurtarma ve insanı yardım desteklerini bizden esirgemeyen MIKTA ülkelerine, halklarına, sizlere milletimiz adına şükranlarımı sunarım” dedi.

“Etkin çok taraflılığı dış politikamızın en önemli unsurlarından biri olarak görüyoruz”

Çok taraflılık ve küresel karşılıklı bağımlılık ekseninde parlamentolar arasındaki iş birliğinin giderek gelişmekte olduğunu memnuniyetle gözlemlediğini ifade eden Şentop, “Etkin çok taraflılığı dış politikamızın en önemli unsurlarından biri olarak görüyoruz. Bu bağlamda MIKTA Türkiye için müstesna bir yere sahip. MIKTA, uluslararası iş birliği, diyalog ve kültürler arası anlayışa dayalı yapısını önemsiyoruz. MIKTA’nın, bölgesel ve küresel sorunların çözümüne katkı sağlama potansiyelinin yüksek olduğunu değerlendiriyoruz. Bu bağlamda, 2022 yılında memnuniyetle üstlendiğimiz MIKTA dönem başkanlığını, 2023 yılında Endonezya’ya devrederken iş birliği ve koordinasyonun daha güçlü bir şekilde süreceğine olan inancımı da ifade etmek isterim” diye konuştu.

“Çok taraflılık, ülkeler arasında dayanışma, saygı ve adil bir paylaşımı öngörmektedir”

Dünyanın birbirine daha fazla bağlı ve bağımlı bir hale geldiğine dikkati çeken Şentop, “Küresel anlamda karşılaştığımız zorluklar da bu minvalde daha karmaşık ve çok yönlü hale geliyor. İşte bu zorlukların üstesinden gelmek; siyasi, sosyal ve ekonomik sorunlardan çıkış yolları üretmek için çok taraflılık kilit bir araç olarak uluslararası ilişkilerin temel prensipleri arasında yer almaktadır. Çok taraflılık, ülkeler arasında dayanışma, saygı ve adil bir paylaşımı öngörmektedir” ifadelerini kullandı.

Şentop konuşmasının devamında, “Çok taraflılık ile birlikte değerlendirilmesi gereken bir diğer husus ülkelerin birbirine olan ihtiyacını ve iş birliğini zorunlu kılan küresel karşılıklı bağımlılıktır. Son yıllarda tecrübe ettiğimiz salgın, savaş, doğal afetler, kuraklık gibi meseleler yer küredeki her bir devletin ve hatta her bir ferdin birbirine ne kadar kestirme ve girift bağlarla bağlı olduğunu net bir şekilde göstermiştir. Dolayısıyla, küresel karşılıklı bağımlılık, ülkeler arasındaki iş birliğinin artmasını ve uluslararası sorunların çözümünde ortak çabaların sergilenmesini gerektirmektedir” dedi.

“Sorunlarla hiçbir ülkenin tek başına başa çıkabilmesi mümkün değildir”

Ülkelerin ancak işbirliği yoluyla küresel sorunların üstesinden gelebileceğini vurgulayan Şentop, “Bu sorunlarla hiçbir ülkenin tek başına başa çıkabilmesi mümkün değildir. Milletlerin temsil organları olarak parlamentolar da bu bağlamda uluslararası iş birliğini geliştirmek, tecrübeleri paylaşmak ve halklar arasındaki köprüleri güçlendirmek için aktif bir rol oynamalıdır. Bize düşen sorumluluk parlamentoların halktan aldıkları gücü değerlendirerek ve küresel karşılıklı bağımlılığın farkında olarak çok taraflılığı teşvik etmektir” diye konuştu.

Şentop, birlikte çalışılabilecek konulara odaklanılması ve işbirliği yolları keşfedilmesi gerektiğini ifade ederek toplantının başlığını bu anlayışla "Çok Taraflılık, Küresel Karşılıklı Bağımlılık ve Parlamentolar" olarak belirlediklerini aktardı. Şentop, toplantıda öncelikle, çok taraflılığa imkan veren en önemli mekanizmalarından olan uluslararası kuruluşları ve bu kuruluşların ‘etkin çok taraflılığa’ hizmet etmesi için ihtiyaç duyulan reformları gündeme aldıklarını ifade etti.

“Bu toplantı bu anlamda alternatif fikir ve yaklaşımlar ortaya koyacaktır"”

Şentop, küresel karşılıklı bağımlılığı açık bir şekilde orta koyan güncel meselelerde MIKTA ülkelerinin birbiriyle tecrübelerini paylaşması amacıyla göç, gıda güvenliği, tedarik zincirleri, yeni nesil teknolojiler ve yapay zeka gibi konulara gündemlerinde yer verdiklerini söyledi. Konuşmasına devam eden Şentop, "Ve en nihayetinde hızla değişen küresel ortamda parlamenterlere düşen görevleri sizlerle istişare etmek istedik. Bugün gerçekleştireceğimiz fikri alışverişlerinin verimli ve anlamlı olmasını ve küresel olarak karşılaştığımız zorlukların üstesinden gelmemize yardımcı olacak somut eylemlere öncülük etmesini umuyorum. İnanıyorum ki, bu toplantı bu anlamda alternatif fikir ve yaklaşımlar ortaya koyacaktır" dedi.