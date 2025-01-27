Hatay’da bir beton mikserinin yola beton döktüğü anlar kameraya yansırken, mikserlerin yola sıklıkla beton dökmesine mahalle muhtarı tepki gösterdi.

Depremin yaralarının sarıldığı Hatay’da inşa çalışmaları esnasında kamyon ve beton mikseri sürücüleri zaman zaman yaptıklarıyla tepki çekiyorlar. Kent merkezinde hafriyat kamyonları ve beton mikserleri sıklıkla görülür durumda. Antakya ilçesi Kuruyer Mahallesi’nde seyir haldeki bir beton mikseri, yol ortasına beton döktü. Yol boyunca ara ara durarak beton döken mikser sürücüsü, yaptığına aldırış etmeden yoluna devam etti. Mikser sürücüsünün betonu yola döktüğü anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Mahallede bulunan Özaykut Beton’a ait beton santrali mikserlerinin yola sıklıkla beton dökmesine tepki gösteren mahalle muhtarı Yusuf Karadeniz yaşananlara tepki gösterdi.

“Keskin virajlarda beton dökülmesinden sonra karşıdan gelen araçlara tehlike saçıyor”

Beton mikserlerinin yollara sıklıkla beton döktüğüne ve mahallede bulunan Özaykut Beton’a ait beton santralinin mahalleye zarar verdiğini söyleyen muhtar Karadeniz, “Beton santrali buraya geldikten beri köyümüz toz oluyor. Çevrede çok sayıda yerleşim yeri olmasına rağmen beton santralini buraya kurdular. Defne ilçesi Harbiye yolu kapalı olduğu için Yayladağı ilçesindeki beton mikserleri dahil hepsi Altınözü yolundan geçiyor. Birçok beton mikseri de yola beton dökerek çıktığı için pis bir görüntü oluyor. Saçılan betonlar kuruduktan sonra kazaya sebep oluyor. Keskin virajlarda beton dökülmesinden sonra karşıdan gelen araçlara tehlike saçıyor. Beton mikserlerinden sürekli beton dökülüyor. Köy halkı olarak eğer önlem alınırsa çok memnun olacağız. Mikserlerini döktükleri betonları sürekli videoları alıyoruz. Çektiğimiz videolarda beton mikserinin beton döktüğü görülüyor. Biz beton santrallerinden kurtulmak istiyoruz. Köyümün adı Kuruyer ama bundan sonra artık tozlu köy olsa yeridir. Bu santrali buradan istemiyoruz. Bize aşırı derecede zararı var” ifadelerini kullandı.