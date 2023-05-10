Yozgat İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından, mikoriza mantarı kullanılarak deneme ve demonstrasyon ekimleri gerçekleştirildi.

Yozgat Merkez, Sorgun ve Boğazlıyan ilçesindeki 4 köyde, 4 değişik üründe mikoriza mantarı deneme ve demonstrasyonları kuruldu. Yozgat İl Tarım ve Orman Müdürü Tanju Özkaya, doğada tabii bir şekilde bulunan ve üretim ve kullanımı giderek yaygınlaşan mikoriza mantarının, çiftçi şartlarında kullanılarak verimi artırmak ve çevreye faydalı tarım yöntemlerini yaygınlaştırmak amacıyla şeker pancarı, kuru fasulye nohut ve ayçiçeğinde uygulandığını ifade etti.

İnceçayır köyünde yapılan deneme ekiminde Yozgat İl Tarım ve Orman Müdürü İl Müdürü Tanju Özkaya, yapılan çalışma ile ilgili olarak şunları söyledi:

“Mikoriza mantarı; doğada tabii bir şekilde bulunan faydalı toprak mikroorganizmaları olup, bitki köklerine yapışıp bitkinin kökleri üzerinde, ayrıca kendi kök uzantılarını oluşturmaktadır. Böylece bitki ile birlikte yaşayan kök sisteminin gerçek bir uzantısı gibi daha fazla kök salmasını sağlayarak köklerin giremedikleri ve uzanamadıkları yerlere girmekte ve orada bulunan bitki besin elementlerinin ve suyun bitki tarafından daha iyi alınabilmesini sağlamaktadır. Böylelikle üretim ve verim artışı sağlamaktadır. Mikoriza mantarı toprakta bulunan besin elementleri ve gübrenin daha iyi bitki tarafından alımını sağladığından dolayı dekara atılan gübre miktarı da azaltılabilmektedir. Küresel ısınma ve iklim değişikliklerin gündemde olduğu bu dönemde daha az gübre ve su kullanımının sağlanması hem ülke ekonomimiz açısından hem de çevre ile alakalı olarak ülkemiz ve dünyamız açısından büyük önem taşımaktadır. Bu faydalı spor mantarı steril ortamlarda çoğaltılarak uyur halde paketlenmektedir. Uygulamada kullanılan mikoriza mantarı, suya koyularak sporların canlı hale getirilerek tohuma kaplama şeklinde, fidelere uygulanacaksa daldırma şeklinde veya damlama sulamada sulama suyuna katılma şeklinde yapılmaktadır. Önceki yıllarda yaptığımız denemelerde şeker pancarında yüzde 10, buğdayda yüzde 10-20, soğanda yüzde 15-18, domateste yüzde 25-50 oranlarında verim artışları olmuştu. Bu yıl çiftçilerimizden gelen talep istikametinde Boğazlıyan ilçemize bağlı Ovakent beldesinde faydasını çiftçilerimize göstermek amacıyla şeker pancarında tekrar uygulandı. Merkez ilçe ve Sorgun’da ise daha önce denemesini yapmadığımız kuru fasulye, ayçiçeği ve nohutta da deneme ekimlerini yaptık. Yapılan bu ekimlerin kontrol ve takipleri teknik personelimizce yapılacak olup, sonuçlar çiftçilerimize ve kamuoyuna duyurulacaktır."