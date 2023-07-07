Elazığspor, ön libero Mikail Koçak ile anlaştı.

TFF 3. Lig 2. Grup’ta yeni sezonda şampiyonluğa koşacak bir kadro oluşturmak isteyen Elazığspor, ikinci transferini resmileştirdi. Daha önce Karşıyaka’dan stoper Metin Peker’i renklerine bağlayan bordo-beyazlılar, son olarak Çankaya FK forması giyen ön libero Mikail Koçak’ı da renklerine bağladı.

1993 Fransa doğumlu olan Mikail, Keçiörengücü’nde başlayan futbol kariyerinde Osmanlıspor, Bugsaşspor, Etimesgut Belediyespor, Manisa FK, Düzcespor ve Çankaya FK formaları giydi. Geçtiğimiz sezon TFF 3. Lig 3. Grup’ta 29 maçta forma giyen Mikail Koçak, kariyeri boyunca ise 275 maça çıktı.