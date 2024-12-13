AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak’ın temasları sonucunda Eskişehir’de bir mahallede yapılacak yol çalışması için Eskişehir Büyükşehir Belediyesi’ne aktarılacak olan 50 milyon TL’lik kredinin İller Bankası tarafından onaylandığı açıklandı.

Mihalıççık’ta bulunan Yunus Emre Mahallesi’ndeki yol yapım çalışmaları için Eskişehir Büyükşehir Belediyesi’ne aktarılacak 50 milyon TL’lik kredi İller Bankası tarafından onaylandı. Müjdeyi AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak duyurdu.

AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak, onaylanan kredi sonrasında yaptığı açıklamada, “Mihalıççık bizim için Yûnus’un aşkıdır dedik, İlçe Başkanımız Saffet Çay ile birlikte yolları aşındırdık. İlçemizde bulunan Yunus Emre Mahallemizdeki yol yapım çalışmaları için Eskişehir Büyükşehir Belediyesi’ne aktarılacak yaklaşık 50 milyon TL kredi onaylanmıştır. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Murat Kurum ve İller Bankası Genel Müdürü Recep Türk’e ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Gönüllerin ilçesi Mihalıççık’a hayırlı olsun. Her şey Eskişehir için” ifadelerini kullandı.