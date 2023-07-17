Eskişehir’in Mihalıççık ilçesinde bulunan lavanta bahçesini ziyaret eden fotoğraf tutkunları keyifli bir gün geçirdi.

Mihalıççık ilçesinde ailesiyle birlikte lavanta yetiştiren Engin Eren, hafta sonu fotoğraf tutkunlarını ağırladı. Fotoğrafçılar bin 421 rakımlı lavanta bahçesinde birçok renkli kare kaydetti. Tarım arazisi sahibi Engin Eren, çocuklarıyla birlikte bahçeye gelen grupla keyifli bir gün geçirdi. Miniklerin lavantalar arasında koşuşturması ve eğlenceli halleri dikkatlerden kaçmadı. Bahçesine gelen grup hakkında konuşan üretici Eren, “Lavanta daha çok insanın ruhuna hitap eden bir ürün, insanı stresten arındırıyor. Bu sayede birçok doğasever insanla tanışma ve fikir alışverişi yapma imkânı doğuyor. Yeni başlayacak insanlara iyi araştırma yapmalarını tavsiye ederim her ne kadar bakıma ihtiyacı yokmuş gibi algılansa da ciddi bir bakımının olduğunu hatırlatmak isterim. Özellikle hafta sonu gruplar bahçeme uğramakta fotoğraf çekmekte, bu da beni çok memnun ediyor. Hoş gelmişler yine beklerim. Ziyaretçilerimizin artarak devam etmesini temenni ediyorum” dedi.