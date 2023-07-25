Eskişehir’in Mihalıççık ilçesinde bulunan çöplükte başlayan yangını Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri müdahale ederek söndürdü.

Yangın, dün 22.50 sularında Mihalıççık Ömerköy Pelitpınarı mevkiinde çıktı. Edinilen bilgilere göre, çöplük alanda çıktığı öğrenilen yangın 400 metrekarelik bir alana yayıldı. Yangının ihbarı üzerine olay yerine Eskişehir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ve belediye personelleri sevk edildi. Ekipler bölgedeki metan gazı patlaması ihtimaline karşı alevlere uzaktan müdahale ederek yangını söndürdü. Yangının neden çıktığı ile ilgili inceleme başlatıldığı belirtildi.