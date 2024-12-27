Eskişehir’in Mihalıççık ilçesinde yüksek kesimlerde aniden bastıran kar ulaşımı olumsuz etkiledi. Yağışı nedeniyle bir tır yolda kaldı, sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.

Mihalıççık ilçesinin yüksek rakımlı Kartal Geçidi’nde kar yağışı başladı. Bir anda bastıran kar yağışı nedeniyle bazı sürücüler ilerlemekte güçlü çekti. Bölgedeki bir araç sürücüsünce kaydedilen görüntülerde bir tırın yolda kaldığı görüldü. Karayolları Müdürlüğü ekiplerinin karla kapanan yolları açmak için çalışma ve tuzlama çalışması yaptığı öğrenildi.