İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nde görevli ziraat mühendisleri ile Mihalıççık İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü mühendisleri Mihalıççık’ta Meyve Üreticileri Birliği’nin yönetici ve üyeleriyle birlikte kiraz üretimi bilgilendirme toplantısı düzenledi.

Toplantıda kiraz üretim sezonunda yapılması gereken iş ve işlemlerle ilgili olarak: budama, gübreleme, entegre mücadele yöntemleri, iyi tarım uygulamaları, hastalık ve zararlı takibi hakkında teknik desteklerle ilgili planlamalar ve uygulama programları konuşuldu. Ayrıca toplantıda Mihalıççık ilçesinin genelinde yetiştiriciliği yapılan kirazlardan iyi tarım uygulamalarıyla kalıntısız ve bol verimli ürün elde edilmesi, 2022 yılında ‘Akdeniz Meyve Sineği Ari Alan Projesi’ hakkında bilgi verilirken, Mihalıççık ilçesinde ariliğin devam ettirilmesinin önemi, kirazda ekonomik zarara sebep olan hastalık ve zararlılar hakkında bilgilendirmeler yapıldı. Söz konusu çiftçi eğitim toplantısı, akdeniz meyve sineği ari alan ilan edilen ilçede ariliğin devamlılığı için yapılması gerekenler ile kirazda budama işleminin daha ekonomik ve yararlı olarak yapılabilmesi için uygulanacak yol ve yöntemlerin anlatılmasının ardından, bundan sonraki süreçte de ihtiyaç dâhilinde benzer eğitimlerin yapılacağı vurgulanarak sona erdi.

Toplantıya İl Tarım ve Orman Müdürlüğünde görevli ziraat mühendisleri Eda Gözükara, Muazzez Günay, Mustafa Mutlu Aslan ve Salih Çildem ile Mihalıççık İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü’nde görevli ziraat mühendisleri Nurettin Özcan ve Çağrı Murseloğlu katıldı.