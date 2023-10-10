Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Mihalıççık ilçesinde kiraz yetiştirilen alanlarda ’Akdeniz Meyve Sineğinden Ari Alan’ projesi çerçevesinde yürüttüğü çalışmalara devam ediyor.

Ankara Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü ile koordineli olarak yürütülen ’Kiraz Yetiştirilen Alanlarda Akdeniz Meyve Sineğinden Ari Alan Projesi’ çerçevesinde, Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürü Nizamettin Çetiner, Mihalıççık İlçe Tarım ve Orman Müdürü Bilal Tosun, Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü proje teknik personellerinden Erdoğan Ayan ve Tuğba Akdeniz Fırat ile proje teknik personelleri Akdeniz Meyve Sineği Ari Alan çalışması yürütülen Mihalıççık ilçesindeki kiraz bahçelerinde inceleme yaptılar.