Eskişehir’in Mihalıççık İlçesi’nde 1994-2004 yılları arasında 2 dönem belediye başkanı olarak görev yapan Osman Özel vefat etti. Eski başkan, memleketi olan ilçeye bağlı Ömerköy Mahallesi’ne defin edileceği öğrenildi. Cenaze işlemleri için Özel’in Amerika’da bulunan oğlunun yurda dönüşünün beklendiği öğrenildi.

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Mihalıççık İlçesi’nde geçmiş dönemde 10 yıl belediye başkanlığı görevi yapan Osman Özel vefat etti.

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