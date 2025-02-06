Mihalıççık Belediyespor Hentbol Takımı’nın oyuncularının Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy’a gerçekleştirdiği ziyarette takımla ilgili görüş alışverişinde bulunuldu.

Türkiye Hentbol Erkekler Süper Ligi’nde mücadele eden Mihalıççık Belediyespor Hentbol Takımı’nın oyuncuları Uğur Can Doğan ve Ali Karadut ile sportif direktör Osman Özoğlu ve antrenör Murat Mızrakçı, Mihalıççık Belediye Başkanı Haydar Çorum’un eşliğinde Vali Hüseyin Aksoy’u ziyaret etti. Ziyarette, takımın ligdeki durumu, hedefleri ve hentbol sporunun gelişimi üzerine görüş alışverişinde bulunuldu. Mihalıççık Belediye Başkanı Haydar Çorum, hentbol takımının ilçeyi başarıyla temsil ettiğini belirterek desteklerinden dolayı Vali Aksoy’a teşekkür etti.

"Şehrin spor alanındaki gelişimine katkı sağlayan her türlü çalışmaya destek veriyoruz"

Vali Aksoy, Mihalıççık Belediyespor Hentbol Takımı’nın elde ettiği başarıları yakından takip ettiğini ve şehrin spor alanındaki gelişimine katkı sağlayan her türlü çalışmaya destek verdiklerini ifade etti. Sporun gençler üzerindeki olumlu etkilerine vurgu yapan Vali Aksoy, takım oyuncularına ve teknik ekibe müsabakalarında başarılar diledi.