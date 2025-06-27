Eskişehir’in Mihalgazi ilçesinde orman yangınlarına karşı jandarma ekipleri tarafından vatandaşlar anonslarla uyarılıyor.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçe merkezindeki cadde ve sokaklarda araçla gezip, yaptıkları anonslarla halkı muhtemel yangınları karşı uyarıyor. Yapılan uyarılarda, 15 Haziran 2025 - 31 Ekim 2025 tarihleri arasında ormanlık alanlara girişlerin yasaklandığı hatırlatılarak, "Hem ormanlık alanda hem kırsal alanda yangın çıkmasına sebep olacak davranışlardan uzak duralım. Ormana sınır durumundaki tarım alanlarında anız, bahçeden çıkan budama ve bu tür atıkları yakmayalım. Yakanlar veya yakma teşebbüsünde bulunanları yetkili mercilere bildirelim. Ormanlık alanlarda ve orman sınırlarına yakın alanlarda kesinlikle ateş ve mangal yakmayalım. Ormanlık alanlarda sigara içmeyelim ve ormanın kenar yollarına izmarit atmayalım. Ormana çöp, plastik, cam şişe ve cam parçaları atmayalım, atıkları çöplere atalım" diye belirtildi.