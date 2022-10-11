Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce hazırlanan ve Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü’nce desteklenen “Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi” ile “Atıl Araziler Buğday Tohumlarıyla Yeşerecek Projesi” adı altında tohum teslim törenleri gerçekleştirildi.

Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce hazırlanan ve Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü’nce desteklenen “Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi” ile “Atıl Araziler Buğday Tohumlarıyla Yeşerecek Projesi” adı altında tohum teslim törenleri gerçekleştirildi.

Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü koordinatörlüğünde tohum teslim töreni gerçekleştirildi. “Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi” ve “Atıl Araziler Buğday Tohumlarıyla Yeşertecek Projesi” adı altında Sarıcakaya ve Mihalgazi ilçelerinde, başvuru şartlarını taşıyan adaylara toplamda 128 üreticiye yüzde 75’i hibe, yüzde 25’i çiftçi katkısıyla temin edilen 30 ton reis çeşidi buğday tohumları teslim edildi. Düzenlenen tohum teslim törenine Sarıcakaya Kaymakamı Hasan Çakır, Mihalgazi Belediye Başkanı Zeynep Güneş Akgün, İl Tarım ve Oman Müdürü Ender Muhammed Gümüş, Sarıcakaya Belediye Başkan Yardımcısı Ramazan Işık, Sarıcakaya Ak Parti İlçe Başkanı Fatih Er, İl/İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personeli ve üreticiler katıldı.

“Çiftçilerimize tohum tedarik ettik”

Etkinlikte konuşan Tarım ve Orman İl Müdürü Gümüş; “Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları üzerine ‘Ekilmedik bir karış toprak kalmasın, desteklenmedik hiçbir çiftçimiz kalmasın” sloganı ile çıkmış olduğumuz bu yolda, İl Müdürlüğü’müzdeki ekip arkadaşlarımızla yapmış olduğumuz projeleri hayata geçirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Atıl arazilerin değerlendirilmesi, afetlerden zarar gören çiftçilerimizin zararlarının karşılanması, farklı sebeplerle çiftçi kayıt sistemine kayıt yaptıramayan veya dâhil olamadıkları için desteklemelerden yararlanamayan çiftçilerimizin faydalanabilmesi ve boş kalan arazilerimizin değerlendirilebilmesini amaçladık. Buğday tohumlarının kalitelisini hem kuraklığa ve hastalığa dayanıklısını hem de daha ucuza temin edilebilmesini sağlamak istedik. Valimizin katkıları ve bakanlığımızın bizlere sağlamış olduğu bütçe imkânlarıyla yüzde 75’i hibe ile çiftçilerimize tohum tedarik ettik. Bu proje kapsamında teslimini gerçekleştirdiğimiz buğday tohumları Eskişehir’de, Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma Enstitüsü’nde geliştirilmiş, yerli ve milli çeşidimiz olan Reis çeşididir. Tohumlarımız hem kuraklığa dayanıklı hem de suluda çok iyi verim vermektedir. Aynı zamanda kılçıklı bir buğday çeşidi olduğu için domuza karşı da korunaklıdır. Kuruda 500 kiloya, suluda ise 800 kilo, 1 ton arasında verimi vardır. 1. sınıf ekmeklik buğday çeşididir. Bu proje çerçevesinde Eskişehir’de 14 ilçemizde 207 mahalleden toplamda 1415 çiftçimize 38.828 dekar alana ekilmek üzere 698 ton Reis çeşidi buğday tohumlarının teslimini gerçekleştiriyoruz. Teslimini gerçekleştirdiğimiz buğday tohumlarının tüm çiftçilerimize hayırlı ve bereketli olmasını diliyorum” dedi.

“Tohum desteğinin üreticimiz için çok önemli olduğunu düşünüyorum”

Sarıcakaya Kaymakamlığı önünde gerçekleştirilen etkinlikte konuşan Kaymakam Hasan Çakır: “Bilindiği üzere küresel olarak dünya çapında gıda arzında önemli sorunlar yaşanmaktadır. Devletimiz bu bağlamda üreticisinin yanında olmak, tohum desteği ve belli başlı teşvik uygulamalarını hayata geçirerek üreticisine destek olmaktadır. Bu anlamda bugün gerçekleştirilen tohum desteğinin üreticimiz için çok önemli olduğunu düşünüyorum. Yerli ve milli çeşidimiz olan Reis buğday tohumluklarının çiftçilerimize hayırlı ve bereketli olmasını diliyorum” dedi.

689 ton buğday tohumu teslim edildi

Mihalgazi ilçesinde 2 mahalleden 5 çiftçiye 65 dekar araziye ekilmek üzere 1,63 ton, Sarıcakaya ilçesinde 10 mahalleden 123 çiftçiye 1283 dekar araziye ekilmek üzere 28,60 ton Reis çeşidi buğday tohumunun üreticilere teslim edilmesi ile etkinlik sona erdi. Eskişehir’de Buğday Yetiştiriciliğinin Arttırılması ve Atıl Araziler Buğday Tohumlarıyla Yeşerecek Projeleri kapsamında, toplamda 14 ilçemizde, 207 mahallemizde bulunan 1415 çiftçimiz eliyle 38 bin 828 dekar alana ekilmek üzere 698 ton buğday tohumu çiftçilerimize teslim edildi. Teslim edilen “Reis” adlı buğday çeşidimiz Eskişehir Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünce geliştirilen, Eskişehir toprağına ve iklimine tamamen uyumlu, yüksek verimli yerli ve milli buğday çeşidi olduğu bildirildi.