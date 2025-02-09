Kayserispor’un Portekizli oyuncusu Miguel Cardoso, Konyaspor maçında 1 gol atarken, 1 de asist yaptı.

Süper Lig’in 23. haftasında Kayserispor, evinde Konyaspor ile karşılaştı. Mücadelede sarı kırmızılı takım adına Miguel Cardoso başarılı bir performans ortaya çıkardı. Portekizli kanat oyuncusu, 23. dakikada Carlos Mane’nin asistinde topu ağlara göndererek skoru 2-0’a getirirken 55. dakikada ise Duckens Nazon’un attığı golün asistini yaptı.

Uzun bir aradan sonra gol sevinci yaşayan Miguel Cardoso, bu sezon 23 hafta sonunda 19 maçta forma giyerken 3 gol attı, 4 golün de asistini yaptı.