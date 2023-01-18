Kayserispor’un Portekizli oyuncusu Miguel Cardoso, Fraport-Tav Antalyaspor karşısında attığı golle bu sezonki gol sayısını 6’ya çıkarttı.

Kayserispor’un Portekizli oyuncusu Miguel Cardoso, Fraport-Tav Antalyaspor karşısında attığı golle bu sezonki gol sayısını 6’ya çıkarttı.

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu’nda Yukatel Kayserispor, Fraport-Tav Antalyaspor’u uzatmalarda attığı goller ile 2-0 mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırdı. Antalyaspor maçında oyuna ikinci yarıda dahil olan Cardoso, uzatma dakikalarında attığı golle takımını 1-0 öne geçirdi. Hem ligde hem de kupada gollerine devam eden Portekizli başarılı oyuncu, attığı gol sonrası büyük sevinç yaşadı. 28 yaşındaki oyuncu, bu sezonki gol sayısını da 6’ya çıkarttı.

Cardoso, ligde 5 gole imza atarken kupada ise 1 gol attı.