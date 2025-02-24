Migros, iftar ve sahur sofralarının en çok ihtiyaç duyulan ürünlerini Ramazan paketlerinde avantajlı fiyatlarla müşterileriyle buluşturduğunu duyurdu. Ramazan paketlerini iki farklı seçenekle sunan marka, ihtiyaç sahiplerine destek olmak isteyen yardımseverler için de alternatifler hazırladı.

Migros, temel gıda ürünlerinden oluşan Ramazan paketlerini avantajlı fiyatlarıyla sunarak bütçelere katkıda bulunmaya devam ederken ihtiyaçlarını tek tek almak yerine, Migros Ramazan kolilerinden alan müşteriler yüzde 35’e yakın tasarruf sağlıyor. Yapılan açıklamaya göre Türk Kızılay, Zihinsel Yetersiz Çocukları Yetiştirme ve Koruma Vakfı (ZİÇEV) aracılığıyla da Ramazan Bereket & Lezzet Paketleri ve "Bir Sofra da Sen Kur" kampanyası ile iftar yemekleri ihtiyaç sahiplerine ulaştırılabilecek. "Bir Sofra da Sen Kur" kampanyası, Din İşleri Yüksek Kurulu’nun 2025 yılı için belirlediği fitre bedeline denk gelen 180 TL’ye hazırlanıyor. İftar menüsünde; çorba, ana yemek, yardımcı yemek ve tatlı bulunuyor.

Bereket Paketi: 4 kişilik bir ailenin iftar sofrası için ihtiyacı olan 13 ürünü içeren ‘Bereket Paketi’, 369,95 TL’den satışa sunuluyor. Lezzet Paketi: 629,95 TL’lik fiyatla müşterilere sunuluyor. Paketin içinde toplam 23 adet ürün yer alıyor.

20 Şubat - 5 Mart tarihleri arasında Migros’ta birçok farklı üründe indirimlerin olduğu belirtildi.