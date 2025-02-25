Migros, 37’nci Migros Aile Kulübü’nü Kahramanmaraş’ta açtı. Kahramanmaraş’taki yeni Aile Kulübü, özellikle kadınlar başta olmak üzere üyelerine yeni beceriler kazandırma fırsatları sunacak.

Migros’un toplumsal gelişime katkı sunmak ve fırsat eşitliğini desteklemek amacıyla hayata geçirdiği Migros Aile Kulüpleri’nin 37’ncisi Kahramanmaraş Piazza AVM’deki 3M Migros mağazası içerisinde açıldı. Kahramanmaraş’taki kulüp, başta kadınlar olmak üzere üyelerine yeni beceriler kazanma imkanı sunacak.

24 Şubat tarihinde gerçekleşen açılış törenine İl Milli Eğitim Şube Müdürü, Onikişubat Suzan ve Abdülhakim Bilgili Halk Eğitimi Merkezi, Dulkadiroğlu Halk Eğitimi Merkezi ve Olgunlaşma Enstitüsü yetkilileriyle, şirketin, Güneydoğu Anadolu şube direktörlüğü bölge ve mağaza müdürleri katıldı. Açılışta sergilenen, kursiyerlerin el emeğiyle hazırladığı sanat eserleri büyük ilgi gördü.

Haftanın 6 günü (Pazar hariç) 10.00-18.30 saatleri arasında hizmet verecek olan Migros Aile Kulübü’nde ilk olarak, Onikişubat Suzan ve Abdülhakim Bilgili Halk Eğitimi Merkezi iş birliğiyle ‘Sanatsal Mozaik’ ve ‘Tığ Örücülüğü İle Oyuncak Bebek Yapımı’ kursları başlatıldı. Katılımcılar, bu kurslarla hem yeni beceriler kazanacak hem de keyifli bir öğrenme süreci yaşayacak.

Migros Aile Kulüpleri Türkiye’nin dört bir yanında

Yapılan açıklamaya göre, Türkiye genelinde 25 ilde ve 37 noktada, farklı coğrafi bölgeleri kapsayan aile kulüplerinde 220’den fazla alanda ücretsiz meslek edindirme ve yetenek geliştirme kursları verilirken, benzer ilgi alanlarına sahip kişiler için sosyalleşme imkânı sunuluyor.

583 bin aşkın üyesinin büyük bir çoğunluğunu kadınların oluşturduğu aile kulüpleri, hobi kursları ile sosyal hayatı geliştirirken yeni meslek kazanımları ile gelir elde edilebilme imkanı sağlıyor. Aile kulüplerinde düzenlenen kurslara ek olarak; sağlık, hijyen, geri dönüşüm, kompost yapımı, gıdanın korunması, ekoloji okur yazarlığı, sıfır atık mutfak, ekosistem, çevre ve iklim değişikliği, çocuk gelişimi gibi konularda günü birlik atölye çalışmaları ve seminerler de düzenleniyor.

Bugün itibariyle yaklaşık 602 bin kişi Türkiye genelindeki Migros Aile Kulüpleri’nde yüz yüze sınıf eğitimlerini tamamlayarak Millî Eğitim Bakanlığı onaylı mesleki yeterlilik sertifikası almaya hak kazandı. 21 bini kadın 28 bin kişi mesleki kursları tamamladıktan sonra ticaret yapabilecek donanıma sahip olarak aile bütçelerine katkı sağladı. Ayrıca 9 binin üzerinde düzenlenen yüz yüze sınıf bilgilendirme seminerleri ve atölye çalışmaları ile 188 bin kişiye ulaşıldı. Aile Kulüpleri, 2027 sonuna kadar 850 bin kişiye ulaşmayı hedefliyor.