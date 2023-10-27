Migros Grubu İcra Başkanı Özgür Tort, şirketin 70 yıllık serüvenini ve gelecek hedeflerini anlattı. Tort, “İştiraklerimiz ve girişimlerimiz önümüzdeki 5 yıl içinde bir Migros şirketi daha oluşturacak. 2024 yılında yatırımlarımızı kesintisiz şekilde sürdüreceğiz” dedi.

Türkiye’de modern perakendenin önde gelen şirketlerinden Migros geride bıraktığı 70 yılı değerlendirerek gelecek dönem hedeflerini açıkladı. Migros Grubu İcra Başkanı Özgür Tort ev sahipliğinde düzenlenen toplantıda şirketin bugüne kadar ulaştığı büyüklük ile önümüzdeki zamanlarda şirketin faaliyetleri hakkında konuştu.

Özgür Tort, Türkiye’de modern perakendenin öncülerinden Migros’un 70 yılda bir süpermarketten çok öte bir hizmet evrenine ulaştığını ve büyük bir dönüşüme imza attığını belirterek, “1954 yılında semt semt dolaşan seyyar satış kamyonlarımız ile kooperatif yapısıyla perakendeye adım attık. Milli bir şirket olarak, tamamen yerli yönetim ve yerli sermaye yapımızla ülkemizin en değerli gruplarından Anadolu Grubu bünyesinde büyümemizi sürdürüyoruz. 70 yılda yeni hizmet alanlarımız ve iştiraklerimizle kendimiz dönüşürken, sektörümüzü ve ekosistemimizi de dönüştürdük. Migros Grubu her yıl katlanarak büyürken, diğer yanda iştiraklerimiz ve yeni girişimlerimiz 5 yılda ilave bir Migros şirketi daha oluşturacak. Ekonomik ve sosyal etkisi yüksek bir şirketiz. Çalıştığımız iş ortaklarımız ve hizmet sağlayıcılarımızın 2022 yılı toplam cirosunun büyüklüğü Türkiye’nin GSYH’sinin 4’te birine denk geliyor. Türkiye ile büyüyor, ekonomik büyümeyi yaygınlaştırıyoruz. Geleceğin perakendesi için yapacağımız yatırımlarla Türkiye’nin en kapsamlı ve en çeşitli hizmet ağını örmeye devam edeceğiz. Yarınları da birlikte yazacağız. Her bir müşterimize ‘Türkiye’nin iyi ki Migros’u var’ dedirten güveni vermeye devam edeceğiz” dedi.

Grubun katlanarak büyürken, iştiraklerinden gelen yeni hizmet alanları Migros’un büyümesini de aşan bir büyüme gerçekleştireceğini vurgulayan Tort “Böylece, 5 yıl içinde ilave bir Migros şirketi daha oluşturacağız. Geleceğin perakendesi için yapacağımız yatırımlarla Türkiye’nin en kapsamlı ve en çeşitli hizmet ağını kuruyoruz. Yarınları da müşterilerimizle ve iş ortaklarımızla birlikte yazacağız. 2023 yılında 6 milyar TL yatırım gerçekleştiriyoruz. Ayrıca, tedarik zinciri açısından önümüzdeki büyümeyi besleyecek şekilde 2 yılda dağıtım merkezi alanımızı yüzde 50’nin üzerinde büyüteceğiz. 2024 yılında yatırımlarımızı kesintisiz şekilde sürdüreceğiz” dedi.

“Türkiye ile büyüyoruz”

Şu anda tedarikçi, kooperatif, alım yaptıkları çiftçi ve besicilerle birlikte 23 bin 500 iş ortakları bulunduğu açıklayan Tort şunları kaydett: “Türkiye GSYH’sı 2022 yılında 15 Trilyon TL. 2022 yılında çalıştığımız 9 bin 504 tüzel kişiliğin toplam cirosu 3,5 Trilyon TL. Türkiye 2022 GSYH büyüklüğü ile karşılaştırdığımızda bu hacim 4’te birine denk geliyor. Ekonomik ve sosyal etkisi çok büyük bir şirketiz. Tüm paydaşlarımız için Migros önce güven demek, gelecek demek. Her iki tedarikçimizden biri 10 yıldan fazladır bizimle çalışıyor. Çoğu iş ortağımız 3. kuşak. Dokunduğumuz her bir paydaşımızla çok büyük bir ekosistem oluşturuyoruz. Bu dev ekosistemin oluşturduğu değer çok geniş bir paydaş kitlesine dağılarak yaygınlaşıyor. Migros, Türkiye ile büyüyor. Migros büyürken, ekonomik büyümeyi de yaygınlaştırıyor.”

“Yerel kalkınma ve istihdamı destekliyoruz”

Tarımın geleceğine yatırım yaptıklarını, Türkiye’nin üreten gücünün yanında olduklarını söyleyen Özgür Tort, “Migros’un cirosunun yüzde 77’si tarıma dayalı, yılda yaklaşık 500 bin ton meyve-sebze satıyoruz. Türkiye’nin en fazla taze ürün satan perakendecisiyiz. Tarım bizim en güçlü ve en önemli kasımız. Türkiye’nin geleceği ancak güçlü yerel üreticileriyle mümkün. Türkiye safında havza bazında üretimi destekliyoruz. KOBİ’lere özel ticari şartlar, uygun vadeler, üreticilere özel tedarikçi finansmanı sağlanması halinde, Endüstri 4.0 gibi, Tarım 4.0, girdi verimliliği ve sulama alt yapısı ile beraber bir bütün olarak gerçekleşebilir. Migros olarak sahip çıktığımız yerel ürünler, doğdukları ilin ekonomisine artı değer katıyor. İstihdamı ve yerel kalkınmayı desteklemiş oluyoruz. Ordu’daki yumurta üssümüzün yanı sıra, Alanya’dan avokado, Doğu Karadeniz’den kivi, Karadeniz’den Türk somonu bu örneklerden sadece birkaçı. Sözleşmeli tarım ile yüzde 100 yerli mercimek üretimine başlıyoruz. Bunun gibi 14-15 bölgede daha yerel kalkınma atağı gerçekleştireceğiz. Bunların yanında, balık tüketimini artırmak, sürdürülebilir balıkçılığı desteklemek üzere ülkemizin her bölgesinden balıkları direkt halden ve tekneden alıp müşterilerimize ulaştırmaya başladık. Tezgahlardaki balık çeşidini 5 katına çıkarttık. Şimdiye kadar 7 bin ton balık alımımız oldu. 2023 yılındaki hedefimiz 11 bin ton. Sadece Türkiye’de değil, dünyada ‘İyi Balık’ sertifikasını alan birkaç markadan biriyiz” dedi.

“Malatya’da kurulacak sistemle 300 mağaza elektriğini karşılayacağız”

Tort, şöyle devam etti: “Dünyadaki trendde karlı büyüme başarısı üzerine sürdürülebilir karlı büyüme kavramı gelişti. ‘Üçlü büyüme, güçlü büyüme’ olarak tanımlanan kapsam sürdürülebilir karlı büyümeyi başaran firmaların fark oluşturacağının altını çiziyor. Güçlü bilanço değerlerinin yanında, hem kaynakları korumayı, hem de çevreye saygılı büyümeyi esas almak durumundayız. Migros’un geleneğinde ve geleceğinde sürdürülebilirlik var. Sürdürülebilirlik performansımızla tüm Türkiye’de ilk akla gelen 10 şirket arasındayız. 2050 karbon sıfır hedefine yönelik çalışıyoruz. En önemli karbon salımımız soğutma dolapları, aydınlatmalar ve klimadan oluşuyor. Yani yarısı soğutucu gazlardan yarısı da elektrikten geliyor. Migros’un yıllık 600 bin MWh elektrik tüketimi var. Şirketimiz GES yatırımları ile 3’te birini kendi üretme kararı aldı. Bunun için 100 milyon dolar yatırım yapacağız. 4 büyük dağıtım merkezimizin çatıları tamamlandı. Arazi gelişimi çalışmalarına devam ediyoruz. Malatya’da kurulacak sistemle 300 mağaza elektriğini karşılayacağız. 10 yılı aşkın bilgi ve deneyimimizi Sürdürülebilir İş Ortakları Ağı ile tedarikçilerimize açtık ve karbon ayak izini birlikte azaltacağız.”