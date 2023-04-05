Balıkesir’in Edremit ilçesinde seyyar esnafın ekmek teknesini çalanlar kişiler polise yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Akçay Sarıkız Mahallesi Leman Akpınar Caddesi üzerinde hırsızlık yapan kişilerin olduğu yönündeki ihbar üzerine İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Büro Amirliği ekipleri alarma geçti. Ekipler, takip sonucu olaya konu olan 10 AU 791 plakalı kamyoneti durdurarak, araç içinde olan Oktay Ö. (32) ve Kamil S. (23) isimli kişileri gözaltına aldı. Yapılan incelemede, araçta bulunan seyyar midyeci esnafa ait olduğu öğrenilen malzemelerin Neva Beach önünden çalındığı tespit edildi.

İşlemlerin ardından şüphelilerin adliye sevk edilmesi bekleniyor.