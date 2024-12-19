Mardin’in Midyat ilçesinde Yerli Malı Haftası nedeni ile etkinlik düzenlendi.

Midyat ilçesinde, çocuklara milli, manevi ve Kültürel değerleri kazandırmak, sorumluluk duygularının gelişmesini desteklemek, çevre bilinci oluşturmak, yerli üretim ve yerli ürün tüketimine teşvik etmek amacıyla yapılan, Yerli Malı Tutum Haftasında, Fahrettin Önen İlkokulu idare ve yönetimi tarafından etkinlik düzenlendi. Etkinlikte kemençe eşliğinde oyunlar oynandı. Kurulan sergi ile eskiden kullanılan yerli ve milli üretimler vatandaşların ilgisine sunuldu.

Fahrettin Önen İlkokulu rehber öğretmeni Fikret Ölmez, ’’Tutumlu insan eşyasını, malını düzenli ve temiz kullanır. Zamanını boşuna harcamaz. Kendisine ve çevresine yararlı işlerle geçirir. Böylece kötü alışkanlıklardan da kurtulur. Mutlu ve güvenli olur. Tutum ve yatırım alışkanlığı küçük yaşlarda kazanılır. Ders araçlarını, giysilerini, harçlığını tutumlu kullanan çocuk bu güzel alışkanlığı büyüyünce de devam ettirir. Küçükken boşa akan su musluğu, gereksiz yanan lambayı kapatan çocuk bu güzel alışkanlığı büyüyünce de devam ettirir. Okul çağlarında zamanı iyi değerlendirme alışkanlığı kazanan insan bu huyundan vazgeçmez. O nedenle çocukları küçük yaşlarda tutumlu olmaya özendirmeliyiz. Aynılaşan bu dünyada büyüklerimizden kalan farklı kültürlere ait mirası çocuklara tanıtmak, yerli ve milli ürünleri kullanmayı özendirmek amacı ile düzenlemiş olduğumuz bugünü sevinçle kutlamaktayız. Bu amaçla büyüklerimizden kalan el yapımı seccade, kilim namaz çorabı yazma tülbent el emeği yelek, yöresel kıyafetler, tarihi eşyaları ,bebek beşikleri, eski radyolar, tıraş makineleri gaz ve yağ lambaları testiler elekler ve akla gelmeyen yüzlerce tarihi ve kültürel eşyayı sergilemeyi bu günün anlam ve önemi için en uygun yol diye düşündük. Öğrenci ve velilerimizin desteği ile düzenlemiş olduğumuz sergi alanımız büyük bir emek ve özveri ile hazırlandı. Emeği geçen tüm arkadaşlarımı kutluyor teşekkürlerimi sunuyorum’’ dedi.